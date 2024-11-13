黄石渓の鮮やかな秋景色中国安徽省【新華社池州11月13日】中国安徽省池州市にある景勝地、黄石渓が鮮やかな秋景色を見せている。黄石渓は九華山天台峰の南麓に位置し、標高は平均800メートル。恵まれた自然条件と盛んな茶の栽培で知られる。（記者/何曦悦）