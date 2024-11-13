中国の宇宙貨物船「天舟８号」が発射エリアへ近く打ち上げ13日、宇宙貨物船「天舟8号」を積み、発射エリアへ移動する運搬ロケット「長征7号遥9」。（文昌＝新華社配信/黄国暢）【新華社文昌11月13日】中国の宇宙貨物船「天舟8号」を積んだ運搬ロケット「長征7号遥9」が13日、海南省文昌宇宙発射場で発射エリアへの移動を終えた。施設・設備の状態は良好で、近日中の打ち上げを予定している。中国の宇宙貨物船「天舟８号」が発