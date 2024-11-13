「Kit Oisix『きのことチーズのWソースバーグ』」モスバーガーを展開するモスフードサービスは、食品のサブスクリプションサービスを提供するオイシックス・ラ・大地が運営する「Oisix」において、「Kit Oisix『きのことチーズのWソースバーグ』」を11月21日から販売する。同社では、食品宅配事業などを手掛けるOisixのミールキット商品「Kit Oisix」を2020年に初めて監修し、「Kit Oisix『時を忘れる 魅惑のボロネーゼ』」を共同