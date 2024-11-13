日韓家族YouTuberとして活動するミョリムさんは11月10日、YouTubeに動画を投稿。告訴したことを報告し、賛同の声が寄せられています。【実際の画像：日韓家族YouTuber、詐欺被害＆告訴を報告】「これ1と2同一人物じゃない…？」ミョリムさんは『告訴しました』と題した動画を公開。実際に警察署を訪れ、告訴状を提出する様子が写った動画です。「告訴って被害に遭うことよりもムカつきます。めんどくさすぎて。なんで被害者が苦労