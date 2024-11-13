若手騎手２人は３０日間の騎乗停止処分日本中央競馬会（ＪＲＡ）の永野猛蔵騎手（２２）が、競馬場の宿泊施設に使用が禁じられているスマートフォンを持ち込んで通話していた問題で、ＪＲＡは１３日、処分を決める裁定委員会を開いた。ＪＲＡは１年間の騎乗停止処分を通知したところ、永野騎手から引退届が提出されて受理された。ＪＲＡによると、永野騎手は昨年５月から先月まで継続的にスマホを持ち込んで使っていた。同施設