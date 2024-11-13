メ～テレ（名古屋テレビ） 去年、名古屋市守山区で飲酒運転をして女子大学生をひき逃げし、死亡させた罪に問われている男に懲役9年の判決が言い渡されました。 懲役9年の有罪判決を受けたのは守山区の電気工事業、白坂翔被告(24)です。 起訴状などによりますと白坂被告は去年11月、守山区の交差点で飲酒により正常な運転が困難な状態で車を運転し、大学生の水谷歌乃さん(当時20歳)をはねて死亡させ、そのまま逃げた