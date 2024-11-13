女優の岡本夏美が、13日にエックスを更新。連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）で共演する主演女優を全力で応援した。【写真】岡本夏美、“ハギャレン”メンバーの主演女優に「応援する！」岡本は「我らの橋本環奈！！！！！！！！！忙しすぎて心配だが！！ぜったいみるよ！！！！応援する！！！！」とつづり、「NHK紅白歌合戦」公式エックスのポストを引用。引用元のポストには、第75回NHK紅白歌合