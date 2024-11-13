東南アジア諸国連合＝ASEANに加盟する各国の教育関係者が13日、大分県大分市の小学校を視察に訪れました。 ASEANが視察に訪れた大分大学教育学部附属小学校 これは独立行政法人「国際交流基金」がASEANと日本双方の未来を担う人材育成を図るとともに、お互いの理解を深めていこうと企画したものです。 13日午前の視察は大分市の大分大学教育学部附属小学校で行われました。 小学校を訪れたのはASEANに加盟する