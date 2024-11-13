大分県臼杵市出身の講談師一龍齋貞弥さんが、13日母校を訪れ里帰り公演を行いました。 野津中学校で講演をした一龍齋貞弥さん 一龍齋貞弥さんは臼杵市野津町の出身で声優やナレーターとして活躍していましたが表現の幅を広げようと講談師の道に。 そして2022年、真打に昇進しています。 野津中学校で講演をした一龍齋貞弥さん 13日、母校の野津中学校で2023年に続いて2回目の里帰