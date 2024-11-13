パナソニック株式会社は、一部交換レンズを対象としたキャッシュバックキャンペーンを11月15日（金）に開始する。 最大2万円を還元するキャンペーン。35mmフルサイズ向けのSシリーズと、マイクロフォーサーズのGシリーズから計18機種が対象となる。 Sシリーズ11機種、Gシリーズ7機種が対象。1人あたり各シリーズ3製品まで申し込める。なお購入は正規取扱店に限る。