○関西電 [東証Ｐ] 国内外で１億4828万6600株の公募増資とオーバーアロットメントによる売り出しに伴う上限2909万7900株の第三者割当増資を実施するほか、自己株式処分による4570万株の株式売り出しを行う。発行価格は11月26日から29日までの期間に決定される。 [2024年11月13日] 株探ニュース