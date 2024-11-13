大阪12月限 日経225先物38650-760（-1.92％） TOPIX先物2705.0-38.5（-1.40％） 日経225先物（12月限）は前日比760円安の3万8650円で取引を終了。寄り付きは3万9190円と、シカゴ日経平均先物清算値（3万9260円）を下回る形で、売りが先行した。現物の寄り付き直後に3万9400円まで持ち直す動きもみられたが、前日の日中終値（3万9410円）には届かず、戻りの鈍さからショート優勢の展開になった。 前