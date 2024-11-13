13日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比270円高の3万8920円と急伸。日経平均株価の現物終値3万8721.66円に対しては198.34円高。出来高は1500枚となっている。 TOPIX先物期近は2719ポイントと前日比14ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.58ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 38920