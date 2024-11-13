◇WBSCプレミア121次ラウンドB組第1戦日本ーオーストラリア（2024年11月13日バンテリンD）日本の初戦先発メンバーが発表された。1番・左翼桑原将志（DeNA）2番・二塁小園海斗（広島）3番・中堅辰己涼介（楽天）4番・右翼森下翔太（阪神）5番・三塁栗原陵矢（ソフトバンク）6番・一塁牧秀悟（DeNA）7番・DH清宮幸太郎(日本ハム)8番・遊撃紅林弘太郎（オリックス）9番・捕手坂倉