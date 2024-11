2024年のアメリカ大統領選で勝利したドナルド・トランプ氏は、就任後にTikTokの売却を命じる「TikTok禁止法」を阻止する可能性が高いと日刊紙のワシントン・ポストが報じました。トランプ氏は2017〜2020年の第1次政権でTikTok禁止を推し進めた過去がありますが、第2次政権ではその方針を撤回する見込みです。Donald Trump expected to try to halt TikTok ban, allies say - The Washington Posthttps://www.washingtonpost.com/bu