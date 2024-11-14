ＪＲ東海の丹羽俊介社長は１３日の定例記者会見で、リニア中央新幹線の掘削工事現場に近い東京都町田市の民家の庭から水と気泡が湧き出たことに関し、「調査の結果、人体や環境に影響を及ぼすようなものではない。地域にお住まいの皆さまにはご心配をおかけしている」と述べた。ＪＲ東海は１０月２２日から周辺の掘削工事を中断し、調査を進めている。丹羽社長は因果関係について「専門家の意見も伺いながら調査するとともに計