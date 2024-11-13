メジャーリーグ、シアトル・マリナーズの特任コーチの岩隈久志が11日に自身のアメブロを更新。家族ぐるみでの親交があった人物の訃報に心境を吐露した。【映像】米倉涼子、西田敏行さんを追悼この日、岩隈は東北楽天ゴールデンイーグルスの初代ゼネラルマネジャーを務めたマーティ・キーナート氏の訃報に言及。「楽天初年度より今もずっと家族ぐるみのお付き合いをさせていただき」と明かし「家族でマーティの家に行き、奥様の