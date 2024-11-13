米プロバスケットボールＮＢＡグリズリーズの河村勇輝を、米大手誌「スポーティングニュース」が異例の扱いで特集した。河村は１０日（日本時間１１日）のブレイザーズ戦で第４クオーターに途中出場し、自己最長の７分５７秒にわたってプレーした。３得点４アシストといずれも今季最多の数字をマークする活躍を見せ、評価が急上昇している。エキシビット１０契約がはい上がって成功をつかもうとする河村の姿は全米でも脚光を