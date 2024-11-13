追突事故で1車線規制にNEXCO東日本によると、2024年11月13日18時20分現在、東京湾アクアラインの川崎方面に向かう上り線木更津金田→海ほたるPA間で事故のため、車線規制が実施され、渋滞しています。東京湾アクアラインが通行止めに（画像：写真AC）。事故は17時20分頃に同区間で発生しました。海ほたる手前の追い越し車線で追突事故があり、1車線が規制されています。【画像】「えっ…」 これが「アクアラインの事故現場」