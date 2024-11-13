大統領選挙から一週間。来年1月の新政権発足に向けて、トランプ次期大統領が人事を加速させています。トランプ次期大統領「新しいスターの誕生だ！イーロンだ！」トランプ氏の新たな盟友となったイーロン・マスク氏。12日、政府のムダ削減に向けて新たに設けられる「政府効率化省」の責任者への起用が発表されました。イーロン・マスク氏「少なくとも2兆ドル予算削減できると思う」マスク氏は政府予算のおよそ3割にあたる2兆ドルあ