自民党は１３日の衆院議院運営委員会理事会で、党の新人議員２人が１１日、本会議場でスマートフォンによる写真撮影を行ったとして厳重注意したことを明らかにし、陳謝した。注意されたのは、向山淳（比例北海道）、福田かおる（東京１８区）の両氏。議場での写真撮影は品位保持の観点から認められていない。２人はＸ（旧ツイッター）で「撮影が禁止されていることを知らなかった」と釈明した。