◆ソフトバンク秋季キャンプ（13日、宮崎）ソフトバンクが育成ドラフト6位で指名した独立リーグ、四国アイランドリーグplus徳島の川口冬弥投手（25）が、入団前に一足早く球団の練習に参加した。既に9日に入団合意している川口の「いち早くなじみたい」という意向もあり、徳島や日本野球機構（NPB）などの承諾を得た上で、ソフトバンクから参加を打診。参加初日は「ほどよい緊張感があり、ようやく自覚が出てきた」と充実し