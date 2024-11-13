福岡県警粕屋署は13日、篠栗町の一般住宅で息子を名乗る偽電話詐欺が発生し、計400万円をだまし取られる被害が出たとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、5日、被害者宅に息子を名乗る男から「既婚者の女性を妊娠させてしまい、慰謝料が500万必要である」などと電話があった。その後、指定されたJR駅で知らない男に3回にわたり現金を手渡したという。