石破総理大臣は第2次内閣の副大臣・政務官の人事を決定し、外務政務官には生稲晃子参院議員を、内閣府政務官には今井絵理子参院議員を起用します。派閥の裏金事件で政治資金収支報告書に不記載があった、いわゆる裏金議員は登用しません。