楽天グループの今年1月から9月までの最終損益は、1503億円の赤字となりました。赤字幅は縮小していますが、6年連続の赤字となります。楽天グループの今年1月から9月までの連結決算によりますと、好調なネット通販やカード、銀行事業などを追い風に、売上高は前年より8.5％増え、1兆6176億円でした。一方、最終損益はモバイル事業の設備投資などが重石となり、1503億円の赤字となりました。この期としては6年連続の赤字です。ただ、