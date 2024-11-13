アニメ映画『PUI PUI モルカー ザ・ムービー MOLMAX』の声優キャストとして、AI（あい）モルカーのプロトタイプーの“カノン”を村瀬歩、竜宮城の“乙姫様”を鬼頭明里が務めることが発表された。【写真】竜宮城の“乙姫様”役に鬼頭明里行方不明となったモルカー“ドッジ”を捜す過程で訪れる竜宮城に登場本作は、モルモットが車になった世界でモルカーたちが繰り広げる癒しあり、友情あり、冒険あり、ハチャメチャアクショ