ニコライ・コスター＝ワルドーが主演し、ニック・カサヴェテスが監督を務めるノワール・アクション映画 『GOD IS A BULLET』（原題）が、邦題を『神は銃弾』として12月27日より日本公開となることが決定。併せて、ポスタービジュアル、予告映像、場面写真が解禁された。【動画】二つの傷ついた魂による、極限の追撃戦が幕を開ける―映画『神は銃弾』予告「このミステリーがすごい！」2002年版海外編で第1位を獲得した、ボスト