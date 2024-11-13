JRAは１１月１３日、同月１４日から１２月１３日までの３０日間の騎乗停止の制裁を発表した佐々木大輔騎手＝美浦・菊川正達厩舎＝と横山琉人騎手＝美浦・相沢郁厩舎＝の２人について、調整ルーム内への通信機器の持ち込みは確認されていないとした。横山琉人騎手は永野猛蔵元騎手への調査のなかでＬＩＮＥ履歴を全て確認したところ、３月１６日および５月２５日に自身の調整ルーム入室義務期間外に、入室義務期間中である永野