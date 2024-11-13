ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日～金曜日15時30分～17時）、11月13日の放送では、大統領選からの1週間、アメリカでどういったことが起きているのか、日刊スポーツ元編集局長で編集委員の久保勇人が解説した。 鈴木敏夫（文化放送解説委員）「アメリカ大統領選挙でトランプさんが圧勝して1週間となりました。この1週