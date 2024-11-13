13日午前、愛知県豊田市のトヨタ自動車本社工場で実験用の車が燃える火事がありました。 【写真を見る】トヨタ自動車本社工場で火災 実験に使う車両が焼け 一部建物の壁に燃え移る 工場の稼働に影響なし （荘司和也カメラマン）「愛知県豊田市です。トヨタの本社工場で火災が起きています」 消防によりますと13日午前11時半過ぎ、豊田市のトヨタ自動車本社工場で火事があったと工場の関係者から通報がありました。消防車など16