東京時間17:55現在 香港ハンセン指数 19823.45（-23.43-0.12%） 中国上海総合指数 3439.28（+17.31+0.51%） 台湾加権指数 22860.23（-121.54-0.53%） 韓国総合株価指数 2417.08（-65.49-2.64%） 豪ＡＳＸ２００指数 8193.36（-62.27-0.75%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 78037.38（-637.80-0.81%） １３日のアジア株は、まちまち。前日の米国株の下落や米中対立への警戒感からアジア