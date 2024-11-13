ユーロ圏１０年債利回り格差 仏７７ｂｐと連日の小幅拡大 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:23時点）（%） ドイツ2.366 フランス3.137（+77） イタリア3.637（+127） スペイン3.109（+74） オランダ2.629（+26） ギリシャ3.249（+88） ポルトガル2.857（+49） ベルギー2.976（+61） オーストリア2.834（+47） アイルラン