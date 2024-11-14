福島ユナイテッドFCが13日にクラブ公式X(旧ツイッター/@fufc_staff)を更新し、“謎の指導者”の訪問を明かした。クラブは「謎の指導者⁇」と書き出し、「本日 #十六沼 に、#中村憲剛 さんが引退試合に向けた視察でいらっしゃいました」と、元日本代表MF中村憲剛氏が練習場を訪れたことを報告。続けて「練習後にはご指導をいただく貴重な機会も」と伝え、「久々の再会を喜ぶ姿もたくさん見られ、素敵な時間になりました」