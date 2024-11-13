小米技術日本株式会社（シャオミ・ジャパン）は、ライカ表参道店で写真講座「Xiaomi Master Class」を12月7日（土）に開催する。参加費は無料。午前と午後の2回実施する。 講座では表参道周辺を巡るフォトウォークを実施。講師は写真家の保井崇志氏が担当する。貸し出しするスマートフォンは「Xiaomi 14T Pro」。ライカSummiluxレンズを搭載するモデルで、日本国内でリリースされたTモデルでは、初のライカ