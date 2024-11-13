パナソニック くらしアプライアンス社は11月12日に、シェア型賃貸住宅などにおける共同利用の洗濯機をより快適に使いやすくする、業界初となる新サービス「LAUNDROOM（ランドルーム）」の提供を開始した。「LAUNDROOM」専用システムによる、スマホからの洗濯機の稼働状況確認（左）と洗濯完了通知のイメージ●IoTで入居者向けの稼働状況を確認近年、シェア型賃貸住宅など1つの住居に複数人で生活する賃貸物件が人気を集めてお