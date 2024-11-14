大相撲九州場所４日目（１３日、福岡国際センター）新大関大の里は阿炎の術中にはまって土がついた。他の大関は、豊昇龍が宇良を冷静に仕留めて４連勝。琴桜は若隆景に圧力勝ちして連敗を免れ、１敗を守った。両関脇は霧島が小結若元春に屈して４連敗となり、大栄翔は王鵬を退けて２勝目。若元春は３勝。小結正代は初白星を挙げた。