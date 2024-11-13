日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月13日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 20891( 19304) 3月限1064( 264) TOPIX先物 12月限 24911( 24073) 日経225ミニ 12月限369860(369850) 1月限 13924( 129