日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の日中取引における日経225プットオプション（期近2024年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万7750円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 128(28) ソシエテジェネラル証券12(12) JPモルガン証券10(10) SBI証券 10( 8) BNP