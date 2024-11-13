楽天は１３日、茂木栄五郎内野手（３０）がＦＡ申請書類を提出したと発表した。「楽天イーグルスの関係者の方々、ファンの皆様には感謝しかありません。今後のことは決まり次第、皆様にご報告させていただきます」と球団を通じてコメントした。茂木については１１日に、石井一久ＳＤが国内ＦＡ権を行使する旨を伝えられたことを明かしていた。