高級腕時計ロレックスの偽物をブランド品買い取り店に持ち込み、本物と偽って代金を詐取したとして、高知県警は13日、24〜51歳の男15人を詐欺などの疑いで逮捕したと発表した。被害は中四国7県にある計21店の24件で、総額3638万円に及ぶという。【画像】5月には高級腕時計ロレックス172本を積んだ配送車が大阪市内で盗まれる事件があった＝大阪府警提供県警は、SNSなどを通じてつながり、匿名で指示を受けて事件を繰り返す「匿