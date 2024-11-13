Ted Hesson［ワシントン１２日ロイター］ - トランプ次期米大統領は来年１月２０日の就任初日に、移民規制強化のため一連の大統領令を出す公算が大きい。具体的措置の実行役はトランプ氏から国境管理責任者、いわゆる「国境の皇帝」に指名されたトム・ホーマン元移民・税関捜査局（ＩＣＥ）局長代行ら共和党の対移民強硬派だ。事情に詳しい３人の関係者がロイターに明かした。関係者の話では、これらの大統領令により、国