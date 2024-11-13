Tetsushi KajimotoMakiko Yamazaki［東京１３日ロイター］ - 石破茂政権の経済政策に助言する神田真人内閣官房参与はロイターとのインタビューで、世界的に金融政策が転換期に差し掛かり、主要国の政治も変化する中、為替など金融市場のボラティリティが高まっているとの見方を示した。投機が変動を助長しているとし、「行き過ぎた動きには適切な対応を取る」と語った。７月に財務官を退任し、現在は財務省顧問も務める