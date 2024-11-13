フジテレビ系「めざまし８」（月曜〜金曜・午前８時）の公式ＳＮＳが１３日に更新され、アシスタントを務める同局の小室瑛莉子アナウンサーの様子を披露した。この日、番組に復帰した小室アナ。番組公式インスタグラムで「きょうのこむっち」と題し、「ご心配おかけしました！すっかり元気になりました！きょうからまた、『世界一しあわせな動物』と呼ばれるクアッカワラビーのような笑顔でめざまし８をお届けできればと思いま