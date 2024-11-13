ディビジョン別CD7ヶ月連続リリース企画を実施中の『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（以下『ヒプマイ』）より、ナゴヤ・ディビジョンBad Ass Templeの「.Bad Ass Temple」が11月13日にリリースされた。◆撮り下ろし写真「.Bad Ass Temple」に収録されるのは、波羅夷 空却（CV葉山翔太）が歌う「終端」、四十物 十四（CV榊原優希）が歌う「Continued」、天国 獄（CV竹内栄治）が歌う「Heartache」の3曲と、3人の新規エピ