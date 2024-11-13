ＢＹＤ、２５年初めに韓国でＥＶ乗用車発売へ河南省の鄭州航空港区にあるBYDの工場で撮影したNEV「宋Pro」。（4月24日撮影、鄭州＝新華社記者/李嘉南）【新華社北京11月13日】中国電気自動車（EV）大手の比亜迪（BYD）は13日、2025年初めに韓国でEV乗用車の販売を開始すると発表した。同社は現在、韓国における販売・サービスネットワークの構築や従業員の募集、マーケティング計画の立案、車両認証の取得を進めている。