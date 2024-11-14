Ｊ・フロントリテイリングは１３日、コメ兵（名古屋市）とブランド品の買い取りを手掛ける新会社を設立すると発表した。Ｊフロント傘下の大丸松坂屋百貨店やパルコに店舗を展開し、顧客接点の拡大につなげる。来年夏に１号店を出す。百貨店に入居する高級ブランド店とのすみ分けを図るため、買い取り専門とする。買い取ったバッグや衣服、宝飾品などはコメ兵に売却し、同社の店舗やオークションで売り出す。