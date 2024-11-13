歌手の中島美嘉が12日までに自身のInstagramを更新。そのイメチェンに驚きの声があがっている。【写真】工藤静香にそっくり！中島美嘉のワイルドイメチェン姿彼女が《New hair 最高の気分》という文章とともにインスタで披露したのは、前髪を目が完全に隠れるくらい大胆に下ろした新ヘアスタイル。毛先には赤色のメッシュが入り、かなりワイルドな仕上げ。中島は動画の中で満足げに髪の毛を揺らし、ファンにアピールしていた。