【ワシントン＝田島大志、田中宏幸】米国のトランプ次期大統領は１２日、新政権の国防長官に、保守系テレビ局のＦＯＸニュース司会者で元陸軍州兵のピート・ヘグセス氏（４４）を指名すると発表した。新設する「政府効率化省」のトップには、大統領選でトランプ氏を全面支援した実業家のイーロン・マスク氏（５３）を起用する。トランプ氏は１３日、大統領選後、初めて、ワシントンを訪れた。ヘグセス氏やマスク氏の起用には自