食楽web ●東京タワーで13年続く人気イベントが今年も開催決定！大分の魅力を再発見できる「地獄蒸し祭り」とは？ 別府や湯布院など国内でも屈指の温泉地を擁し、グルメでは関あじ＆関さば、豊後牛、中津からあげなどのご当地グルメでもおなじみ大分県。その魅力を体感できるイベントが、東京・港区の東京タワーで開催されます。その名も「おんせん県おおいた 地獄蒸し祭り 2024 in 東京タワー」。期間は11