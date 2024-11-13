11月11日に発足した第二次石破内閣の厚生労働副大臣に、徳島1区選出の仁木博文衆議院議員が就任しました。仁木博文衆議院議員は徳島県阿南市出身の58歳。10月27日の衆議院選挙で徳島1区から自民党公認で立候補し当選、現在3期目です。仁木衆議院議員によりますと、13日午前9時過ぎに厚生労働副大臣に内定の連絡があり、午後5時から皇居で行われた認証式を経て正式に副大臣に就任しました。仁木衆議院議員は、「医療介護の分野を良